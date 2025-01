Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnungsbrand im Stadtkern - Rettung in letzter Sekunde

Essen-Stadtkern, Kastanienallee, 29.01.2025, 06:12 Uhr (ots)

Nur zwei Stunden nach dem letzten Brandeinsatz erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Essen erneut mehrere Notrufe. Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kastanienallee im Stadtkern von Essen.

Bereits auf der Anfahrt konnten die Kräfte der Feuerwache Stadtmitte die Rauchentwicklung bestätigen: Dichter, schwarzer Brandrauch drang aus einer Wohnung im Obergeschoss. Eine Person stand am Fenster und machte sich bemerkbar - sie war von Feuer und Rauch eingeschlossen. Die Feuerwehr setzte umgehend eine Drehleiter ein, um die betroffene Person in Sicherheit zu bringen. Gleichzeitig stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf der Gebäuderückseite Flammen aus den Fenstern schlugen und das Feuer drohte, auf das Dachgeschoss überzugreifen. In der Dachgeschosswohnung machten sich weitere Bewohnerinnen und Bewohner bemerkbar. Durch den Brandrauch war der Fluchtweg abgeschnitten.

Sofort leiteten die Einsatzkräfte die Menschenrettung ein und drangen ins Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses vor. Parallel wurde mit Strahlrohren eine Riegelstellung im Treppenraum aufgebaut, um das Feuer einzudämmen und eine Brandausbreitung auf das Dachgeschoss und den Treppenraum zu verhindern.

Drei Personen wurden mit Fluchthauben durch den leicht verrauchten Treppenraum ins Freie geführt. Diese speziellen Hauben bieten kurzfristigen Schutz vor giftigen Brandgasen und ermöglichen eine sichere Rettung aus verrauchten Bereichen.

Nach der erfolgreichen Menschenrettung konnte die Feuerwehr die Brandbekämpfung einleiten. Das Feuer wurde zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Wohnungen verhindert. Anschließend wurde das gesamte Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht und die Wohnungen auf gefährliche Rauchgaskonzentrationen überprüft.

Alle vier betroffenen Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen.

Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr Essen von gestern Mittag (13:00 Uhr) bis heute Morgen ein hohes Einsatzaufkommen. Die Einsatzkräfte wurden zu über 170 Rettungsdiensteinsätzen sowie 50 Brandeinsätzen alarmiert.

