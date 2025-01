Feuerwehr Essen

FW-E: Wohnung in Vollbrand - Feuerwehr rettet zwei Personen über Drehleiter

Essen-Altendorf, Unterdorfstraße, 29.01.2025, 04:16 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29. Januars wurde die Feuerwehr Essen zu einem Wohnungsbrand in der Unterdorfstraße im Stadtteil Altendorf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand.

Durch die enorme Hitze waren die Fensterscheiben bereits geborsten und Flammen schlugen aus den Fenstern. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, gingen vier Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Erkundung vor. Zeitgleich wurde ein Löschangriff von außen eingeleitet, um die Flammen einzudämmen und eine weitere Ausbreitung auf die darüberliegenden Wohnungen zu verhindern.

Zwei Bewohner der angrenzenden Wohnungen machten sich an den Fenstern bemerkbar und konnten durch die Feuerwehr über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden. Nachdem die Feuerwehr die Brandwohnung und den Treppenraum abgesucht hatte und keine Personen auffinden konnte, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren. Parallel dazu wurden die benachbarten Wohnungen kontrolliert um sicherzustellen, dass sich keine giftigen Rauchgase ausgebreitet hatten.

Im Verlauf der Löschmaßnahmen stellte sich heraus, dass alle übrigen Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen hatten. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch den Rettungsdienst der Stadt Essen gesichtet. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Durch den Brandschaden ist das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten bei Freunden oder Verwandten unterkommen.

Für die Dauer des Einsatzes musste der Bahnverkehr auf der Altendorfer Straße in beide Richtungen eingestellt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwachen Stadtmitte, Altenessen und Rüttenscheid, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen. Die Einsatzdauer betrug rund zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell