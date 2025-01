Feuerwehr Essen

FW-E: Küchenbrand in Essen-Steele - schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Essen-Steele, Nottebaumskamp, 27.01.2025, 13:16 Uhr (ots)

Am frühen Nachmittag des 27.01.2025 meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr Essen eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße Nottebaumskamp in Essen-Steele.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Dichter Rauch drang aus dem zweigeschossigen Wohngebäude. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Einheiten zur Einsatzstelle alarmiert.

Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung in die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss vor. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Der Brandherd wurde in der Küche lokalisiert und die Flammen konnten schnell gelöscht werden.

Die Feuerwehr öffnete Teile der Dachhaut und kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht auf den Dachstuhl übergegriffen hatte. Die Messungen verliefen negativ, versteckte Glutnester konnten ausgeschlossen werden. Dank des schnellen Eingreifens blieb der Dachstuhl unbeschädigt. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen Steele, Kray und Stadtmitte sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen. Die Einsatzdauer betrug etwa eine Stunde.

Für die Dauer des Einsatzes war die Straße Nottebaumskamp in beide Richtungen voll gesperrt. Durch die Absperrmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Bahnhofes Essen-Steele.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

