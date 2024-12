Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreise verhindert und Haftbefehle vollstreckt

Zittau (ots)

Bundespolizisten aus Ebersbach hatten am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun.

Im Rahmen von mobilen und flexiblen Grenzkontrollen stellten sie unter anderem am 13. Dezember 2024 um 09:50 Uhr in Lückendorf einen 46- jährigen Polen fest, in dessen Fahrzeug ein 30-jähriger Inder saß. Da der polnische Aufenthaltstitel des Inders abgelaufen war, wurde er wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt beanzeigt und der Pole wegen Beihilfe zu dieser Straftat.

Am 14. Dezember 2024 wurde dann um 01:45 Uhr ein 40-jähriger Tscheche auf der Bahnhofstraße in Ebersbach kontrolliert. Da der Mann von der Staatsanwaltschaft Dresden wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht wurde und die fällige Strafe in Höhe von 527,50 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Bautzen eingeliefert.

Am selben Tag um 22:35 Uhr wurde ein 22-jähriger Tscheche auf der Brückenstraße in Zittau kontrolliert. Auch dieser junge Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Dresden gesucht.

Wegen besonders schweren Falls des Diebstahls wurde er zu einer Geldstrafe von 1635,92 Euro inklusive Kosten verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte wurde er in die JVA Görlitz eingeliefert und sitzt dort einen 77-tägige Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache:

Seit einigen Wochen führt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ihre Grenzkontrollen im Raum des Dreiländerecks zu Polen und Tschechien mobil und flexibel durch. In unregelmäßigen Abständen werden temporär an allen grenzüberführenden Straßen Kontrollen durch offen und verdeckt postierende Streifen durchgeführt. Hierbei bittet die Bundespolizei alle Bürgerinnen und Bürger, die aufgestellten Geschwindigkeitshinweise zu beachten und ihre Ausweisdokumente für die Kontrolle bereit zu halten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell