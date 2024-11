Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Einbrüche in Qurila

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Spaziergänger fanden am Sonntagnachmittag in Quirla eine Geldkassette und informierten die Polizei. Da das Behältnis dem Anschein nach zu einem Kindergarten gehörte, wurde die in der Nähe befindliche Tageseinrichtung geprüft. Der Verdacht bestätigte sich. Unbekannte drangen gewaltsam in das Objekt ein, durchwühlten das Büro und nahmen die Geldkassette samt geringen dreistelligen Bargebetrag mit sich. Noch während der polizeilichen Maßnahmen am Tatort wurde ein weiterer Einbruch in das im Nahbereich befindliche "Waldschlößschen" bekannt. Es handelt sich um ein Gebäude, in dem Ortsvereine ihre Gegenstände lagern. Auch hier drangen die Täter mit roher Gewalt ein und entwendeten einen kleinen Bargeldbetrag. Zurück ließen sie jeweils einen großen Sachschaden und verärgerte Eigentümer bzw. Mitarbeiter. Die Ermittlungen zu den Eibrüchen dauern an.

