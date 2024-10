Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendliche nach Graffiti-Schmiererei gestellt

Rudolstadt (ots)

Ein Kollege der LPI Saalfeld, der sich privat im Bereich des Rudolstädter Bahnhofs aufhielt, bemerkte in der Nacht von Samstag zu Sonntag Jugendliche, die Graffiti sprühten. Durch schnelle Informationen an die eingesetzten Funkstreifenwagen gelang es, zwei Jungs im Alter von 15 und 18 Jahren zu ergreifen. Sie hatten mit Spraydosen am Bahnhof sowie dem Fahrradständer geschmiert, sodass Schaden entstand. Gegen die beiden Beschuldigten wurde eine Anzeige erstattet, der 15-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Mitwirken eines weiteren Jungen an den Graffiti-Schmierereien dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell