Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Benzindiebe auf dem Parkplatz

Grefrath (ots)

Auf einem Parkplatz in Grefrath an der Stadionstraße, der zum Komplex Schwimmbad/Grundschule gehört, haben Unbekannte aus drei Autos Benzin abgezapft. Dabei wurden die Autos auch beschädigt - die Tankdeckelverschlüsse sind abgerissen. Passiert ist das ganze zwischen Sonntagvormittag, 11 Uhr, und Montagmorgen, 8.30 Uhr. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat im Laufe des Sonntags oder in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich dieses Parkplatzes gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1088)

