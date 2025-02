Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in Sportanlage - Feuerwehr setzt Drohne zur Erkundung ein

Essen-Altenessen-Nord, Heßlerstraße, 04.02.2025, 10:28 Uhr (ots)

Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Essen durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einer Sportanlage mit angeschlossener Gastronomie und Eventbereich an der Heßlerstraße in Altenessen-Nord alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war Flammenschein sichtbar und das gesamte Gebäude bereits stark verraucht. Dichter, schwarzer Brandrauch hatte sich in den Innenräumen ausgebreitet, sodass die Sicht erheblich eingeschränkt war. Zwei Arbeiter hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen. Sie zogen sich dabei leichte Rauchgasvergiftungen zu und mussten in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung transportiert werden.

Da der Bereich der Brandmeldezentrale ebenfalls stark verraucht war und keine genaue Lokalisierung des Brandherdes zuließ, gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Das Feuer konnte mit einem Strahlrohr erfolgreich gelöscht werden. Weitere Personen wurden im Gebäude nicht angetroffen.

Aufgrund der baulichen Struktur der Sportanlage hatte sich der Brandrauch im gesamten Gebäude verteilt. Zur weiteren Erkundung und Suche nach versteckten Glutnestern setzte die Feuerwehr Essen eine Drohne mit integrierter Wärmebildkamera ein. Mit mehreren Hochleistungslüftern wurden die Hallenbereiche entraucht.

Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Heßlerstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Essen war mit den Einheiten der Wachen Altenessen, Stadtmitte, Kray, Stadthafen, dem Rettungsdienst der Stadt Essen sowie dem Führungsdienst für rund vier Stunden im Einsatz.

