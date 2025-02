Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Frohnhausen - keine Verletzten

Essen-Frohnhausen, Martin-Luther-Straße, 08.02.2025, 22:23 Uhr (ots)

Am späten Abend wurde der Feuerwehr Essen ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Essen-Frohnhausen gemeldet.

Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass sich noch zwei Personen in der betroffenen Wohnung befanden, entsandte die Leitstelle umgehend zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck sowie den Führungsdienst und den Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse.

Vor Ort erkundeten die Einsatzkräfte die Lage und stellten fest, dass der Treppenraum des Gebäudes massiv verraucht war. Entgegen der ersten Meldung war es im Keller des Gebäudes zu einem Unratbrand gekommen. Der Brandrauch hatte sich im gesamten Treppenraum ausgebreitet. Die ersten Einsatzkräfte kontrollierten sofort den Treppenraum und leiteten eine Riegelstellung zum Kellergeschoss ein. Aufgrund der Größe des Kellers gestaltete sich die Entrauchung schwierig.

Insgesamt wurden 30 Personen vom Rettungsdienst betreut. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude größtenteils selbstständig verlassen und wurden vorübergehend in einem Bus der Ruhrbahn untergebracht.

Alle Wohnungen wurden durch die Feuerwehr auf gesundheitsgefährdende Rauchgaskonzentrationen überprüft. Es wurden keine erhöhten Werte festgestellt. Das Gebäude ist somit weiterhin bewohnbar.

Parallel zum Feuerwehreinsatz kam es in einer Wohnung über dem betroffenen Kellergeschoss zu einem Defekt an einer Wasserleitung, welcher zu einem größeren Wasserschaden in mehreren angrenzenden Wohnungen führte. Da in der betroffenen Wohnung zunächst der Strom abgeschaltet werden musste, konnten einige Bewohnerinnen und Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und kamen bei Bekannten unter.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Essen waren mit Einheiten der Wachen Borbeck, Rüttenscheid, Stadtmitte sowie mehreren Sonderfahrzeugen und dem Führungsdienst vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell