POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Leichtverletztem

Fulda. Am Donnerstag (15.05.) kam es gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer aus Fulda sowie ein 34-jähriger Opel-Fahrer aus Großenlüder befuhren in dieser Reihenfolge die Karrystraße von der Frankfurter Straße kommend in Fahrtrichtung B 254. In Höhe der Böcklerstraße wollte der Skoda-Fahrer nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Opel-Fahrer auf den vorausfahrenden Skoda auf. Der 34-jährige Fahrer des Skodas verletzte sich hierbei leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

HEF

Unfall beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.05.), gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Bad Hersfelder in der Carl-Benz-Straße mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zu Zusammenstoß mit dem Nissan einer 22-Jährigen Dame aus Leipzig, die auf der Fahrbahn verkehrsbedingt anhielt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Kollision mit Schutzplanke

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.05.), gegen 12.45 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Mercedes Benz die B 27 von Friedlos kommend in Richtung Bad Hersfeld. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Hierbei entstand Sachschaden an dem Mercedes und der Schutzplanke von rund 3.500 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr

Bad Hersfeld. Am Montag (12.05.), gegen 13.10 Uhr, bog ein 32-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Hersfeld von der Bismarckstraße/Hochbrücke nach rechts in Richtung Hainstraße ab. Ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer aus Rotenburg fuhr vom Parkplatz unter der Hochbrücke nach rechts in Richtung Dudenstraße. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Fahrbahn derzeit in Fahrtrichtung Dudenstraße gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Mercedes-Fahrer auf die baulich getrennte Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford des 32-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Unfall mit Krad

Neuenstein. Am Montag (12.05.), gegen 16 Uhr, kam es auf der B 324 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Kradfahrerin verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die 64-jährige Kradfahrerin aus Haina die B 324 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Aua und stieß aus bisher unbekannter Ursache mit dem VW-Beetle einer 44-Jährigen aus der Gemeinde Hauneck zusammen, die von einem Parkplatz auf die Bundesstraße einbog. Die Fahrerin des Krads wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

