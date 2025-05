Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall beim Überholen

Haunetal (ots)

Am Freitag, dem 16.05.2025, gg. 12.05 Uhr, befuhr eine 64-jährige Fahrerin eines PKW die Bundesstraße 27, Fulda in Richtung Bad Hersfeld, zwischen den Ortsteilen Haunetal-Odensachsen und Haunetal-Hermannspiegel. Sie befand sich hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, hinter der 64-jährigen Fahrzeugführerin wiederum befand sich ein 67-jähriger LKW-Fahrer. Dieser setzte zum Überholen der Vorausfahrenden an. Als sich der LKW und PKW etwa auf gleicher Höhe befanden, kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

