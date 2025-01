Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zweifacher Trickdiebstahl

Zeugenaufruf und Präventionshinweise

Rinteln (ots)

(Reh) Am 06.01.2025 kam es in Rinteln zu gleich zwei vollendeten Trickdiebstählen, bei denen die Täterinnen jeweils gleich vorgingen.

Gegen 08:00 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte weibliche Personen an der Wohnungstür einer 94-jährigen Frau in der Straße Ost-Contrescarpe und gaben an, von einem überörtlichen Pflegedienst geschickt und mit Reinigungsarbeiten in der Wohnung der Dame beauftragt worden zu sein. Die Dame lies die Täterinnen in ihre Wohnung, welche sodann anfingen, die Wohnung zu reinigen. Als die Dame nach einiger Zeit nach den beiden Frauen schauen wollte, fand sie lediglich einen eingeschalteten Staubsauber, nicht aber die Pflegekräfte vor. Ferner stellte sie fest, dass ein Kochtopf, persönliche Dokumente und drei Geldbörsen entwendet worden waren. Die Täterinnen hatten sich mit ihrer Beute derweil in unbekannte Richtung entfernt. In den Geldbörsen befanden sich etwa 4.000 Euro Bargeld.

Zu einer zweiten Tat kam es am selbigen Tag in der Breslauer Straße. Zwei bislang unbekannte weibliche Personen klingelten an der Wohnungstür eines 84-jährigen Mannes und gaben auch hier an, Reinigungsarbeiten in der Wohnung des Mannes durchführen zu wollen. Der Mann lies die Täterinnen in seine Wohnung und verlies diese anschließend, als die Frauen die Wohnung zu säubern begannen. Als der Mann in seine Wohnung zurückkehrte, stellte er fest, dass die Täterinnen eine Vase, welche mit Münzen gefüllt war, entwendet hatten. Die Täterinnen befanden sich nicht mehr vor Ort. Der Wert der Vase inkl. Münzgeld liegt bei ca. 40 Euro.

Die Täterinnen konnten wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 Jahre alt - etwa 1,65 - 1,70 m groß - eine Täterin hatte blondes, die zweite Täterin hatte braunes Haar - beide Frauen trugen eine schwarze Jacke mit einer Aufschrift auf dem Rücken - beide Frauen sprachen akzentfreies Hochdeutsch

Der Zusammenhang beider Taten wird derzeit geprüft und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Rinteln sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen, denen die oben beschriebenen Frauen oder ein auffälliges Fahrzeug in der Straße Ost-Contrescarpe, der Breslauer Straße oder in der näheren Umgebung aufgefallen ist. Ferner werden Personen gesucht, bei denen die Täterinnen ebenfalls geklingelt und/oder Dienstleistungen ausgeführt haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751-96460 zu melden.

Die Polizei warnt zudem davor, unbekannte Person in die Wohnung zu lassen und gibt folgende Tipps:

- Lassen Sie sich bei augenscheinlich einem Pflegedienst zugehörigen, aber Ihnen unbekannten Personen immer einen Dienstausweis zeigen. - Halten Sie im Zweifel Rücksprache mit Ihrem Pflegedienst und lassen Sie die Angaben der Personen verifizieren. - Lassen Sie sich nicht beirren! Sollten die Personen beharrlich sein und mehrmals um Zutritt bitten und/oder ein selbstsicheres Auftreten haben, ist dies dennoch kein Kriterium für einen begründeten und zulässigen Zutritt zu Ihrer Wohnung.

