Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahmen im Rahmen eines Ermittlungskomplexes wegen sog. "Blitzeinbrüche" mit bundesweiten Tatorten

PI Nienburg/Schaumburg (ots)

(Reh) Am heutigen frühen Morgen führte die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg und mit Unterstützung der Polizeiinspektionen Göttingen und Hameln-Pyrmont/Holzminden sowie Kräften der ZPD Niedersachsen, des LKA Niedersachsen, der PD Göttingen und der PD Osnabrück mehrere Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen an verschiedenen Örtlichkeiten in den Ländern Brandenburg, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durch.

Der Hintergrund für die Durchführung der Maßnahmen ist ein Ermittlungskomplex gegen zehn Beschuldigte wegen des gewerbsmäßigen und strukturierten schweren Bandendiebstahls von Tabakwaren aus insbesondere Tankstellen und Supermärkten.

Die Ermittlungen werden in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg geführt, da es in der Vergangenheit auch zu einer Häufung von Taten im Bereich der hiesigen Polizeiinspektion sowie im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen gekommen war. In diesem Zuge ordnete das Amtsgericht Bückeburg die Durchsuchung von insgesamt 15 Objekten in Brandenburg, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen an.

Bei den ermittelten Beschuldigten handelt es sich um zehn Männer im Alter von 36 bis 64 Jahren. Davon wurden vier Personen am heutigen Tage einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft verbracht. Zwei weitere Personen wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die durch die Taten entstandenen Schäden summieren sich insgesamt zu einem Millionenschaden.

Die Durchsuchungen sind derzeit bereits beendet. Innerhalb einiger Durchsuchungsobjekte sowie in der unmittelbaren Nähe konnte mögliches Beweismaterial in Form von Tabakwaren, Bekleidung, mobilen Endgeräten, Bargeld, ein Kurzwaffenmagazin mit vermeintlich sieben scharfen Patronen und drei PKW aufgefunden werden. Die drei PKW wurden mit dem Ziel der Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurden durch das AG Bückeburg ferner zwei weitere Durchsuchungen für ein Wohnhaus und einen PKW angeordnet, wobei im durchsuchten PKW u. a. weiteres Diebesgut in Form von Tabakwaren aufgefunden werden konnte. Ferner musste die Ehefrau eines Beschuldigten zu Beginn der Durchsuchungen aufgrund eines Schwächeanfalles durch einen Rettungssanitäter der Zentralen Polizeidirektion behandelt werden.

Die Auswertung der sichergestellten bzw. beschlagnahmten Sachgegenstände dauert, ebenso wie die umfangreichen Folgeermittlungen, noch an.

Im Einsatz befanden sich über 300 Einsatzkräfte der Polizei des Landes Niedersachsen.

Presseauskünfte werden ab dem morgigen Tag durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Bückeburg erteilt.

