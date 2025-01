Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suche nach beschädigtem PKW

Obernkirchen (ots)

Am 10.12.2024, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in Obernkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW beim Ausparken beschädigt worden ist. Der Verursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Erst vier Tage später meldete der 75jährige Mann aus Obernkirchen den Unfall der Polizei. Der Verursacher konnte nicht viele Informationen zu dem beschädigten PKW geben. Der PKW müsste eine gräuliche Farbe haben und hinten am linken Fahrzeugheck beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei in Obernkirchen unter der Telefonnummer 05724/958860 entgegen.

