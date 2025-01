POL-NI: Rinteln - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads

Stadthagen (ots) - (Reh) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag, den 05.01.2025, zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße in Stadthagen ereignete. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausfahren in/aus einer Parklücke die linke Fahrzeugseite eines in einer Parklücke geparkten ...

