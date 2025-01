POL-NI: Obernkirchen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Transporter

Nienburg (ots) - (Reh) Am Montag, den 06.01.2025, gegen 13:05 Uhr kam es auf dem Südring in Nienburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 35-jähriger Mann aus Landesbergen befuhr mit seinem LKW der Marke MAN den Südring in Nienburg, schaute aufgrund eines vernommenen Knalls in den Seitenspiegel seines LKW und übersah in der Folge einen vor ihm ...

