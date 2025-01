Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Brand einer Powerbank in einem Wohnhaus

Stolzenau (ots)

(Reh) Am Sonntag, den 05.01.2025, gegen 05:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in einem Wohnhaus in der Von-Münchhausen-Straße in Stolzenau zu einem Brand einer Powerbank gekommen war. Der Brand konnte durch die Brandentdecker bereits gelöscht werden.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge entzündete sich eine am Stromnetz angeschlossene Powerbank im 1. OG des Wohnhauses. Zwei Angehörige der Familie (19 und 22 Jahre) aus Dresden, welche zu Besuch waren, wachten durch den entstehenden Brand auf und handelten geistesgegenwärtig, indem sie den entstehenden Brand unverzüglich mittels Feuerlöscher löschten.

Durch die hinzualarmierte Feuerwehr konnte eine Verrauchung des 1. OG festgestellt werden. Feuerwehrkräfte betraten das Gebäude unter schwerem Atemschutz und führten die Lüftung durch.

Aufgrund des besonnenen und schnellen Eingreifens der beiden Männer konnte vermutlich ein schlimmerer Schaden abgewendet werden. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Das Wohnhaus war nach der Lüftung wieder bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt.

