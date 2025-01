Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugführer flüchtet mit PKW ohne Kennzeichen vor der Polizei

31582 Nienburg - Hannoversche Straße (ots)

(ber) Am 04.01.2025 gegen 17:10 Uhr befährt eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg die Hannoversche Straße in 31582 Nienburg/Weser in Richtung Langendamm. In Höhe des Kreisverkehrs Hannoversche Straße / Südring kommt den Beamten ein schwarzer PKW der Marke Peugeot ohne angebrachte Kennzeichen entgegen. Am Steuer des Fahrzeuges kann der polizeilich bekannte nunmehr Beschuldigte (25 Jahre alt, wohnhaft im LK Nienburg) festgestellt werden. Nach Erblicken des Funkstreifenwagens versucht der Beschuldigte sich durch Flucht mittels stark erhöhter Geschwindigkeit und Überholens anderer Verkehrsteilnehmer trotz unklarer Verkehrslage auf einer Kuppe der möglichen Kontrollsituation zu entziehen. Durch die eingesetzten Beamten wird die Nacheile aufgenommen und es kann festgestellt werden, dass der Beschuldigte mit dem PKW in den Immenweg abbiegt und dort gemeinsam mit dem Beifahrer das Fahrzeug verlässt und die Flucht zu Fuß fortsetzt. Der Beifahrer kann nach kurzer fußläufiger Verfolgung gestellt werden, der Beschuldigte entkommt in unbekannte Richtung. Gegen den Beschuldigten als verantwortlichen Fahrzeugführer sind diverse Verkehrsstraftaten (u.a. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) eingeleitet und der PKW beschlagnahmt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell