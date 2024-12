Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede, Pfarrheim Anna Katharina/Einbruch im September aufgeklärt

Coesfeld (ots)

Zu einem Einbruch in das Pfarrheim der Kirchengemeinde Anna Katharina kam es in der Nacht vom 21. auf den 22. September. Unbekannte Täter warfen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe des Pfarrheims ein und gelangten so ins Gebäude. Hier brachen sie mehrere Schränke auf und zerstörten ein Klavier.

Die Polizei sicherte damals am Tatort Spuren. Diese konnten nun einem 29-jährigen Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, zugeordnet werden. Ob der Mann auch für weitere Einbrüche verantwortlich ist, die sich in dem Zeitraum in der Nähe ereigneten, wird noch geprüft.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell