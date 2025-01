Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fährradständer am Haster Bahnhof angezündet - Sachschaden entstanden

Haste (ots)

(He.) Am 05.01.2025 um 06:30 Uhr meldet ein Bahnreisender, das es auf der Waldseite in Haste am Fahrradständer brennt. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten fest, dass bisher unbekannte ein Feuer am Fahrradständer (Waldseite des Bahnhofs Haste) gelegt hatten. Die unbekannten haben dafür aus dem angrenzendem Wald Holz zum Fahrradständer gebracht und dieses angezündet. Durch den Brand wurde der Fahrradständer, sowie zwei dort abgestellte Fahrräder beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht für diese Tat Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Ein anonymer Hinweisgeber teilte mit, dass dort beim "zündeln" eine männliche, ältere und korpulente Person gesehen wurde. Die zündelnde Person sollte einen Hund bei sich geführt haben. Hinweise von Zeugen zu diesem Vorfall bitte an die Polizei in Bad Nenndorf 05723-74920

