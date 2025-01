Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln/Steinbergen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(Reh) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am 07.01.2025, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr an der Bückeberger Straße in Rinteln/Steinbergen ereignete.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr innerhalb des o. g. Zeitraums die Bückeberger Straße und touchierte in Höhe der Hausnummer 12, mutmaßlich aufgrund des Nichteinhaltens eines ausreichenden Seitenabstands, einen geparkten Golf eines 46-jährigen Rintelners. Am PKW des Rintelners entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751-96460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell