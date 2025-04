Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Rammersweierstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 13:30 Uhr soll ein 19-jähriger Lkw-Lenker die Rammersweierstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße befahren haben. Als der Fahrer des Lkw nach rechts abbog, soll er eine Radfahrerin übersehen haben, welche parallel zum ihm einen Radfahrstreifen befuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch sich die Radfahrerin überschlug und im Anschluss auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Durch den Unfall verletzte sich die 14-Jährige leicht und es entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

