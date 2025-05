Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Austritt eines reizenden Stoffes in einem Schwimmbad in Alsfeld

Am Freitag, 16.05.2025 klagten gegen 21:00 Uhr acht Personen im Alsfelder Schwimmbad über Reizungen der Atemwege und Kopfschmerzen. Das Bad befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Schließung, weshalb nur noch wenige Besucher vor Ort waren. Es wurde umgehend geräumt. Vier Personen wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Drei davon wurden bereits wieder entlassen. Die Ursache konnte noch nicht gesichert festgestellt werden. Es wird eine Reaktion eines Aufbereitungsmittels des Badewassers vermutet. Eine Freisetzung von Chlorgas konnte ausgeschlossen werden. Der Betrieb des Schwimmbades wurde wieder freigegeben. Nach Aussage der Feuerwehr bestand für die Betroffenen keine Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung. Da der Gefahrenbereich örtlich auf das Schwimmbad begrenzt war, bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.

Verkehrsunfall in Fulda - 2 leicht verletzte Personen

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 12:45 Uhr, befuhr eine 69-jährige Frau aus Köln mit ihrem Pkw, Skoda Fabia, die Adalbertstraße in Richtung Frauenberg. Eine 33-jährige Frau aus Künzell befuhr zu dieser Zeit, mit ihrem VW Golf, den Gerloser Weg in Richtung Marienstraße. Im Fahrzeug befand sich noch ein 6-jähriger Junge. Im Kreuzungsbereich Adalbertstraße/Gerloser Weg missachtete die 69-jährige Fahrzeugführerin die Vorfahrt der von rechts kommenden Künzellerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 69-jährige, sowie der 6-jährige Mitfahrer, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 16.000 EUR

Verkehrsunfall in Fulda - 1 leicht verletzte Person

Am Freitag, 16.05.2025, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann aus Fulda, mit seinem Pkw, Mazda CX5, die Frankfurter Straße von der B 27 kommend, stadteinwärts. In Höhe der Frankfurter Straße 146 musste er verkehrsbedingt bremsen. Eine 27-jährige Frau aus Fulda, welche mit ihrem Pkw, Daimler Benz CLA, hinter dem Mazda fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde der 53-jährige leicht verletzt An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 11.000 EUR

