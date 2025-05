POL-OH: Fassadenbrand an einer Scheune

Fulda (ots) - Austritt eines reizenden Stoffes in einem Schwimmbad in Alsfeld Am Freitag, 16.05.2025 klagten gegen 21:00 Uhr acht Personen im Alsfelder Schwimmbad über Reizungen der Atemwege und Kopfschmerzen. Das Bad befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Schließung, weshalb nur noch wenige Besucher vor Ort waren. Es wurde umgehend geräumt. Vier Personen wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser ...

mehr