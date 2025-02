POL-WL: Terrassentürscheibe eingeschlagen

Buchholz (ots) - Hausverbot in der Kneipe Gegen 00:35 Uhr kam es am Samstagmorgen in der Kneipe Kö-pi 11 zu Streitigkeiten mit einem stark alkoholisierten Gast, da er seine Getränke nicht bezahlen wollte. Ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen, dem er nicht nachkommen wollte. Da er sich aggressiv verhalten hat, ...

mehr