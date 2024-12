Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Rohbau

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstagnacht und Montagmorgen in einen Rohbau in Pforzheimer Brötzingen eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Täter im Zeitraum zwischen Samstagnacht 00:00 Uhr und Montagmorgen 06:00 Uhr eine Tür eines in der Auguste-Viala-Straße befindlichen Rohbaus auf. In der Folge entwendeten sie im Inneren diverse Werkzeuge und gingen in unbekannte Richtung flüchtig. Der entstandene Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Sachbearbeitung übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell