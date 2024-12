POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Hoher Sachschaden durch Gebäudebrand

Wilferingen (ots) - Eingebrochen worden ist am Samstag in ein Einfamilienhaus in Wilferdingen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in der Zeit zwischen Samstag, 14:00 Uhr und 20:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Hans-Thoma-Straße eingedrungen. Im Inneren wurden sämtliche ...

mehr