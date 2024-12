Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Autofahrer flieht vor der Polizei - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

Nach einem Tankbetrug flüchtet der Tatverdächtige auf der Autobahn bis nach Karlsruhe.

Nach bisherigen Ermittlungen tankte Samstagnacht, kurz nach halb zwölf, ein 19-Jähriger seinen Ford an der Tank- und Rastanlage "Enztal" bei der Anschlussstelle Pforzheim Ost. Danach fuhr er ohne zu bezahlen weiter auf der Autobahn in Richtung Karlsruhe. Die hinzugerufene Polizeistreife versuchte den Fahrer zwischen Pforzheim-West und Karlsbad zu kontrollieren. Allerdings missachtete er die Anhalte-Zeichen der Polizei und fuhr am Autobahndreieck Karlsruhe weiter in Richtung Frankfurt. An der Anschlussstelle Durlach verließ er zunächst die Autobahn, um nach einigen Fahrmanövern wieder auf die Autobahn in Richtung Frankfurt aufzufahren. Schließlich verließ er bei Karlsruhe-Nord die Autobahn und fuhr auf der Bundesstraße 10 in Richtung Grötzingen. Dort konnte die Fahrt beendet und der Fahrer vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, und zum anderen unter Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und eventuell gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Pforzheim unter 07231 / 12581-0 zu melden.

