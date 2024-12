Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Brände auf Gartengrundstücken - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim

In kurzem zeitlichen Abstand sind nacheinander zwei Gartenhütten in der Pforzheimer Nordstadt abgebrannt.

Nach bisherigem Sachstand stand am Donnerstagmorgen, gegen 1:45 Uhr, ein hölzerner Unterstand in der Redtenbacherstraße in Vollbrand. Dieser konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Am frühen Samstagmorgen brannte gegen 3:40 Uhr erneut eine Hütte in dem unterhalb der Reitzensteinstraße gelegenen Gartengrundstück. Der Sachschaden wird in beiden Fällen auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Da Brandstiftung bislang nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell