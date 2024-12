Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Alkoholisiert Unfall verursacht und davongefahren

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem der Verursacher in absolut fahruntüchtigem Zustand mit einem weiteren Fahrzeug kollidierte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr, gegen 20:40 Uhr, ein 48 Jahre alte Fahrer mit seinem Mercedes aus dem Parkhaus eines am Bahnhofplatz gelegenen Einkaufsmarktes. Wenige Meter nach Verlassen des Parkhauses streifte er einen entgegenkommenden VW. Nachdem der Fahrer dieses Fahrzeugs angekündigt hatte, die Polizei zu verständigen, stieg der 48-Jährige in seinen Mercedes und fuhr davon. Der Flüchtige konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Fremdschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt, der Schaden am Mercedes auf 4.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell