POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ebhausen (ots)

Stark alkoholisiert ist ein 38-Jähriger an seinem Pkw am frühen Sonntagmorgen im Ortsteil Rothausen von Beamten des Polizeireviers Nagold angetroffen worden.

Zunächst wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein augenscheinlich betrunkener Mann gemeldet. Die hinzugeeilten Polizeibeamten konnten den 38-Jährigen in der Folge gegen 02:30 Uhr im Kamelweg an seinem Pkw antreffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen und aufgrund der Gesamtumstände, lag der Verdacht nahe, dass der 38-Jährige zuvor mit seinem Fahrzeug fuhr, obwohl er durch den Konsum von alkoholischen Getränken scheinbar fahruntauglich war. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Mannes konnte durch die Einsatzkräfte nicht einbehalten werden, da dieser nicht im Besitz eines Führerscheins war. Er muss sich nun in einem Strafverfahren u. a. wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Banu Kalay, Pressestelle

