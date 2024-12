POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbrecher dringen in Wohnung ein und nehmen Schmuck mit

Ebhausen (ots) - Stark alkoholisiert ist ein 38-Jähriger an seinem Pkw am frühen Sonntagmorgen im Ortsteil Rothausen von Beamten des Polizeireviers Nagold angetroffen worden. Zunächst wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein augenscheinlich betrunkener Mann gemeldet. Die hinzugeeilten Polizeibeamten konnten den 38-Jährigen in der Folge gegen 02:30 Uhr im Kamelweg ...

mehr