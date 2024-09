Polizei Bielefeld

POL-BI: Betonsäule beendet Fahrt eines betrunkenen PKW-Fahrers

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Oldentrup- Am Samstagabend, 21.09.2024, kam ein Betrunken mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Nach der Fahrt über ein Verkehrsschild und einen Grünstreifen kam er vor einer Betonsäule zum Stehen.

Ein 32-jähriger Bielefelder fuhr mit seinem Dacia, gegen 22:35 Uhr, auf der Oldentruper Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In einer Linkskurve kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein dort befindliches Verkehrsschild sowie einen Grünstreifen und kam schließlich vor einer Betonsäule zum Stehen. Zeugen benachrichtigten die Polizei und leisteten dem leichtverletzten Fahrer erste Hilfe. Die eingetroffenen Polizisten bemerkten die Alkoholisierung des 32-Jährigen, dessen Alkoholvortest positiv verlief. Ein Arzt entnahm dem Bielefelder in einem Krankenhaus eine Blutprobe.

Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Dacia ab. Der Gesamtschaden wird auf circa 5200 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss wurde eingeleitet.

