POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots) - Freitag, 20.09.2024 Einbruch in Pkw In der Gerichtsstraße wurde am Abend des 20.09.2024 die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Tat ereignete sich innerhalb von 20 Minuten zwischen 22.30 Uhr und 22.50 Uhr. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche samt Bargeld und Papieren gestohlen. Der oder die Täter entkamen unerkannt. Hinweise unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven. ...

mehr