POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots) - Uslar, (go), Mühlenstraße/Ecke Feuergasse, (Wohnhaus), Freitag, der 21.03.2025, zwischen 02:45 Uhr und 03:30 Uhr. Eine bisher unbekannte Person warf, vermutlich mit einer Schraubenmutter, eine Doppelglasscheibe des Fensters eines Wohnhauses einer 48- jährigen ein. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: ...

