Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Alleestraße/Am Eichholz, Mittwoch, der 19.03.2025, 15:20 Uhr. Ein 76- jähriger PKW Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil und eine 40- jährige PKW Fahrerin aus Wesertal befuhren nacheinander die Alleestraße in Richtung Wiensen. Als der 76- jährige beabsichtigte nach links in die Straße "Am Eichholz" abzubiegen und, aufgrund des Gegenverkehrs, verkehrsbedingt halten musste, bemerkte das die 40- jährige zu spät und fuhr dem 76- jährigen auf. Verletzt wurde dabei niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell