Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Alte Gasse, zw. dem 13.03.2025, 00:00 Uhr und 20.03.2025, 08:30 Uhr Auf dem Parkplatz der Alten Gasse in Bad Gandersheim ist es im angegebenen Tatzeitraum zu einer Sachbeschädigung an einem weißen VW Polo gekommen. An dem Pkw der 73-jährigen Geschädigten aus Bad Gandersheim wurden die Rücklichtverglasungen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

