HZA-DD: Tausende Zigaretten im Reserverad eines Transporters entdeckt / Zoll unterbindet Schmuggel von 7.500 Zigaretten

In den Abendstunden des 3. März 2025 kontrollierten Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Dresden auf dem Rastplatz "Am Heidenholz" an der Autobahn 17 einen bulgarischen Kleintransporter. Dieser war auf dem Weg vom Bulgarien über Tschechien und Deutschland nach Dänemark.

Auf Befragung der Einsatzkräfte gab der 29-jährige Fahrer an, dass sich im Fahrzeug Zigaretten befinden, er aber sonst keine verbotenen Waren dabei hat. Bei der Kontrolle fanden die Beamten unter dem Beifahrersitz insgesamt 1.000 Zigaretten. Dies sollten aber noch nicht alle mitgeführten Zigaretten sein. Im Laderaum kam hinter einer Plane ein Reserverad zum Vorschein, welches allerdings größentechnisch nicht zum Fahrzeug passte. Aus diesem Grund entschlossen sich die Einsatzkräfte dazu, das Rad mithilfe des ScanVans (ein mobiles Röntgenfahrzeug) zu durchleuchten. Bei der anschließenden Auswertung der Bilder konnten untypische Strukturen festgestellt werden. In der Folge wurde der Reifen von der Felge abgezogen. Im Inneren entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner weitere 6.500 Zigaretten mit bulgarischem Steuerzeichen.

Die insgesamt 7.500 Zigaretten wurden sichergestellt und gegen den bulgarischen Fahrer vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf fast 2.000 Euro.

