LPI-NDH: Einsatzmaßnahme der Polizei am Samstag in der Ortslage Görsbach

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 16:30 Uhr bekamen die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen aufgrund eines Notrufes in der Landeseinsatzzentrale den Auftrag, in die Ortslage Görsbach in die Ernst-Thälmann-Straße zu fahren, um dort eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen zu unterbinden. Vor Ort entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jähriger aus Nordhausen und mehreren Anwohner der Ortslage. Insbesondere soll auch ein Luftgewehr durch den 42-Jährigen bei dieser Streitigkeit zum Einsatz gekommen sein. In weiterer Folge trafen die Beamten vor Ort ein und nahmen kurz Rücksprache mit dem Mitteiler. Zum Glück wurde zunächst keine Person verletzt. Der 42-Jährige wurde dann durch die Beamten angesprochen, reagierte jedoch nicht auf die Ansprache und Anweisungen der Beamten. Er verbarrikadierte sich daraufhin in einer von ihm genutzten Garage/Werkstatt. Aufgrund der Ausgangssituation sowie Hinweise aus der direkten Nachbarschaft, der Mann würde über weitere gefährliche Gegenstände wie gefüllte Gasflaschen verfügen, zogen sich die Beamten zunächst zurück. Um die Situation vor Ort lösen zu können wurden weitere Polizeikräfte des TLKA sowie Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert und zum Einsatz gebracht. Gegen 23:55 Uhr konnte der 42-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Er blieb dabei unverletzt. Aufgrund seines gezeigten Verhaltens wurde der Mann zunächst in die psychiatrische Abteilung des SHK verbracht, wurde jedoch nach kurzer Zeit wieder entlassen. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsrichterin vom Landgericht Mühlhausen befindet sich der Mann weiterhin im Unterbindungsgewahrsam. Gegen den 42-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderen wegen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetzt, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

