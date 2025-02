Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl im Zoo & Co.

Linz (Rhein) (ots)

Am Samstag, den 15.02.2024 um 16:30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Linz am Rhein Meldung über einen aktuellen Ladendiebstahl im Fachgeschäft Zoo & Co. in Linz. Der Täter wurde noch auf frischer Tat durch eine Mitarbeiterin ertappt. Als diese den Täter anspricht, lässt er die Beute vor Ort zurück und flüchtet über den Parkplatz des Meusch-Centers. Durch kurz darauf eintreffende Polizeibeamte kann der Täter im Nahbereich erblickt werden. Er ergreift sofort fußläufig die Flucht. Trotz sofortiger Verfolgung und eingeleiteter Fahndung konnte der unbekannte Täter aus dem Sichtkontakt der Beamten fliehen. Durch Zeugen wurde daraufhin mitgeteilt, dass der Täter von einem schwarzen Kleinwagen abgeholt wurde. Dieser flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell