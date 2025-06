Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wallbach: Pedelec-Fahrer muss durch Feuerwehr gerettet werden

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.5.2025, gegen 09:15 Uhr verunfallte ein Pedelec- Fahrer auf dem Fahrradweg von Rheinfelden in Richtung Bad Säckingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und stürzte ohne Fahrrad einen steilen Abhang in Richtung Rhein hinunter. Aufgrund des Bewuchses blieb er nach ca. 5 m an einem Gebüsch hängen, konnte sich aber nicht mehr selbst befreien. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wallbach konnte den Leichtverletzten aus seiner Lage retten und an den Rettungsdienst übergeben. Eine Behandlung vor Ort war nicht notwendig, sodass der Radfahrer seine Fahrt fortsetzen konnte.

