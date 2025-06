Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auto kommt von Fahrbahn ab- Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 21:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K 6544 von Schachen in Richtung Albbruck. Eine 71-jährige Toyota- Fahrerin kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und blieb an einem Baum stehen. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Es dürfte wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von ca. 15.000 EURO entstanden sein. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin erlitt eine leichte Verletzung und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell