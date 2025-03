Polizei Paderborn

POL-PB: Umzüge ohne Störungen - Einsätze bei Zeltparty in Scharmede

Delbrück/Salzkotten-Scharmede (ots)

(mh) Der Kinderkarnevalsumzug in Delbrück und der Karnevalsumzug in Salzkotten-Scharmede verliefen am Sonntag, 02. März, störungsfrei. Mehrere Einsätze verzeichnete die Polizei erst bei der anschließenden Zeltparty in Scharmede.

Beim Kinderkarneval in Delbrück waren in der Spitze über 21.000 Jecken in der Innenstadt unterwegs. Ebenso gut besucht war der Karnevalsumzug in Scharmede, an dem rund 9.500 Besucher teilnahmen. Bei Einlasskontrollen entdeckten die Kontrolleure dort bei einem Mann eine geringe Menge an Betäubungsmitteln und stellten diese sicher. Die anschließende Zeltparty startete um 18.00 Uhr und endete gegen 23.00 Uhr. Im Verlauf der Veranstaltung wurden elf Strafanzeigen gestellt und neun Platzverweise ausgesprochen.

Zweimal ging es um Körperverletzungen, einmal wurde eine Beleidigung angezeigt, zweimal eine Bedrohung und einmal das Zeigen verfassungsfeindlicher Zeichen angezeigt. Ein 37-jähriger Mann steht in Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben, bei zwei weiteren Personen wurden Betäubungsmittel sichergestellt. Eine weitere Anzeige erstattet die Polizei gegen Unbekannt, die Falschgeld in Umlauf gebracht hatte. Ein falscher 20-Euro-Schein wurde sichergestellt. Eine weitere Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch richtete sich gegen einen Mann, der einem Platzverweis nicht nachkam.

