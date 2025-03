POL-PB: Ladendiebe vorläufig festgenommen

Paderborn (ots) - (mh) Nach dem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Lichtenfelde in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung, die im Obergeschoss liegt. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder ...

