POL-AC: Gekonnte Auswahl bei der Verkehrskontrolle - Fahrer per Haftbefehl gesucht

Eschweiler (ots)

In der vergangenen Nacht ist ein 41-jähriger Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgenommen worden, gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Zwei Polizisten fuhren um 2.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag (19.12.2024) die Indestraße entlang, vor ihnen ein grauer Kombi mit Aachener Kennzeichen. Sie entschieden sich, das Auto zu kontrollieren: Am Steuer saß ein 41-jähriger Mann, auf der Rückbank der 36-jährige Fahrzeughalter.

Der Fahrer übergab den Beamten den Fahrzeugschein und falsche Personalien. Einen tschechischen Führerschein - nun mit seinen richtigen Personalien - gab er erst auf mehrmalige Aufforderung heraus. Was die Polizisten direkt erkannten: Der Führerschein war offensichtlich gefälscht. Seine Personalien stimmten jedoch, dass bezeugten Bilder in den polizeilichen Informationssystemen. Was das System auch zeigte: Der Mann wird gesucht, weil gegen ihn ein Haftbefehl über fast 2 Jahre Freiheitsstrafe vorliegt. Zudem wurde ihm schon zweimal der Führerschein entzogen.

Sie belehrten den Mann und eröffneten ihm den Haftbefehl. Der 41-Jährige versuchte zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf eingeholt, zu Boden gebracht und fixiert werden. Er wurde in der Nacht dem Polizeigewahrsam und heute Morgen der JVA Aachen überführt.

Gegen den Fahrzeughalter wurde eine Strafanzeige geschrieben, weil er zugelassen hat, dass der Festgenommene ohne Führerschein gefahren ist. (kg)

