Polizei Paderborn

POL-PB: Karnevalumzug ohne besondere Vorkommnisse - Einsätze abends in der Innenstadt

Paderborn (ots)

(mh) Der Karnevalsumzug in der Paderborner Innenstadt ist am Samstag, 01. März, ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Auch die anschließende Zeltparty auf dem Maspernplatz verlief bis Mitternacht weitestgehend störungsfrei. Mehrere Einsätze gab es im Anschluss in der Innenstadt.

Der Karnevalsumzug startete gegen 14.40 Uhr und war um 17.15 Uhr beendet. Gegen 18.15 Uhr wurden die eingerichteten Straßensperrungen aufgehoben. Die Zeltparty auf dem Maspernplatz begann um 18.00 Uhr und endete um 23.30 Uhr. Zugelassen war das Zelt für 1.500 Personen. Bei einem Besucher entdeckten die Kontrolleure am Einlass einen Wurfstern. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zudem meldete das Thekenpersonal, dass Falschgeld im Umlauf sei. Die Polizei erstattet Strafanzeige gegen Unbekannt und stellte drei falsche 20-Euro-Scheine sicher. Zwei weitere Personen erhielten Platzverweise.

Nach dem Ende der Zeltparty verlagerten sich die Feierlichkeiten in die Paderborner Innenstadt. Gegen 23.55 Uhr meldete sich ein 26-Jähriger bei der Polizei. Er gab an, am Neuhäuser Tor von einer unbekannten männlichen Person mehrmals ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Im Anschluss sei der Täter geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Um 00.05 Uhr pöbelte ein stark alkoholisierter 37-Jähriger andere Personen auf dem Rathausplatz an. Er erhielt einen Platzverweis. Trotzdem tauchte der Mann wenig später in der Marienstraße wieder auf. Die Polizei brachte ihn zur Durchsetzung des Platzverweises sowie zur Verhinderung von weiteren Straftaten in das Polizeigewahrsam.

Um 01.40 Uhr kam es zwischen einem 61-jährigen Fußgänger und einem 20-jährigen Autofahrer zu einem Streit. Der 20-Jährige bedrohte den Passanten daraufhin mit einer PTB-Waffe und gab auch Schüsse aus der Schreckschusspistole ab. Durch die sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Autofahrer gestellt werden. Er ist im Besitz eines kleinen Waffenscheins. Dieser wurde ebenso zu weiteren Ermittlungen sichergestellt, wie die Waffe und weitere Patronenhülsen, die im Auto lagen.

Einen weiteren Einsatz erhielt die Polizei um 02.00 Uhr. Ein 39-jähriger Mann gab an, vor einer Diskothek von einer unbekannten Person geschlagen worden zu sein. Der Täter sei im Anschluss in Richtung Königsplätze geflüchtet. Gegen 04.50 Uhr meldete sich der Mann erneut, da er festgestellt hatte, dass ihm im Zuge der Rangelei wahrscheinlich Geld gestohlen worden war. Die Polizei bittet auch hier Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Auffällig war, dass mehrere Autofahrer in den Abend- und Nachtstunden über die Marienstraße fuhren, obwohl dort ein Durchfahrtsverbot herrschte. Ebenso sorgten Taxifahrer zwischenzeitlich für Verkehrsstauungen, weil sie in der Marienstraße auf Fahrgäste warteten. Entsprechende Verkehrsverstöße wurden durch die Polizei geahndet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell