Polizei Paderborn

POL-PB: Täter nach Handtaschenraub gestellt

Paderborn (ots)

(md) Am Sonntag, 02.03. stellte die Polizei gegen 15.10 Uhr zwei mutmaßliche Handtaschenräuber an der Detmolder Straße in Paderborn.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, weil er zwei männliche Personen dabei beobachtet hatte, die gemeinsam vor der Sparkasse eine Damenhandtasche durchwühlt hatten und ein helles, längliches Damenportemonnaie an sich genommen hatten. Nachdem diese von ihm angesprochen wurden, seien sie in Richtung Senneweg davongelaufen. Zunächst hatten sich beide im Gebüsch bei der Kirche versteckt, seien dann aber weiter die Straße entlanggelaufen, um in die Einfahrt hinter dem dortigen Bäcker abzubiegen. Hier habe er sie aus den Augen verloren.

Im Nahbereich trafen die eingesetzten Polizeikräfte auf einen 33-jährigen Vater mit seinem 14-jährigen Sohn, auf die die Zeugenbeschreibung passte und brachten sie in Polizeigewahrsam.

Die Handtasche und die Geldbörse, die ebenfalls im Nahbereich gefunden wurde, konnten der Besitzerin zurückgegeben werden.

