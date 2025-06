Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Motorradfahrer verunfallt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.06.2025, gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein Motorradunfall auf der L 163 von Jestetten in Richtung Dettighofen. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 63-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Die Freiwillige Feuerwehr Dettighofen sicherte die Unfallstelle ab. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, es entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

