Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfall zwischen Zweiradfahrern

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 34 in Richtung Bechtersbohl. Ein 70-jähriger Motorradfahrer beabsichtigte ein bergwärts fahrendes Auto zu überholen. Dabei übersah der Motorradfahrer einen entgegenkommenden 65-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Motorradfahrer selbst blieb unverletzt. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6.000 EURO. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Küssaberg vor Ort. Das Polizeirevier Waldshut (07751 8316 531) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können.

