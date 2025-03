Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (286) Betrunkener verletzte drei Polizeibeamte

Nürnberg (ots)

Vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt nahmen Polizeibeamte in der Nacht zum Freitag (21.03.2025) einen betrunkenen Mann in Gewahrsam. Hiergegen wehrte sich der 29-Jährige allerdings derart heftig, dass er insgesamt drei Polizisten verletzte.

Der 29-Jährige war Polizeibeamten der Inspektion Nürnberg-Mitte gegen 04:00 Uhr vor einer Diskothek in der Kaiserstraße aufgefallen. Dort war der offensichtlich betrunkene Mann zunächst mit den Türstehern in Streit geraten. Als die Polizisten den Mann ansprachen, verhielt sich dieser auch gegenüber den Beamten ausfallend und aggressiv. Einem erteilten Platzverweis kam der uneinsichtige 29-Jährige nicht nach.

Die Beamten entschlossen sich, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Bereits zu diesem Zeitpunkt äußerte der 29-Jährige wiederholt Drohungen gegen die Polizisten und beleidigte diese fortwährend mit Fäkalausdrücken. Außerdem setzte sich der Betrunkene auch körperlich gegen die beabsichtigte Gewahrsamnahme zur Wehr. Er musste letztlich von den Polizeibeamten zunächst überwältigt und fixiert werden, um ihm Handfesseln anlegen zu können. Allerdings unterließ der 29-Jährige seine Gegenwehr auch danach nicht. Als er in den Streifenwagen gesetzt wurde, nutzte er die Situation, um einem ebenfalls 29-jährigen Beamten mit dem Fuß ins Gesicht zu treten.

Letztlich brachte die Polizeistreife den Festgenommenen zur Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Die Beamten ließen bei dem 29-Jährigen eine Blutentnahme durchführen. Zudem musste er den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Der Polizeibeamte, dem der Festgenommene ins Gesicht getreten hatte, musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 26-jähriger Kollege verletzte sich im Rahmen der Festnahme an der Hand und musste seinen Dienst ebenfalls vorzeitig beenden. Außerdem hatte sich in diesem Zusammenhang auch ein dritter Beamter diverse Verletzungen zugezogen. Der 22-jährige Polizist konnte seinen Nachtdienst jedoch zu Ende bringen.

Die Polizei leiteten gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren ein und unterzogen ihn einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Er muss sich nun wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Bedrohung und der Beleidigung strafrechtlich verantworten.

